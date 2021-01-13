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الإسكان تعلن أولوية التخصيص للمتقدمين لحجز شقق "سكن لكل المصريين"

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الإسكان تعلن أولوية التخصيص للمتقدمين لحجز شقق "سكن لكل المصريين" الإسكان تعلن أولوية التخصيص للمتقدمين لحجز شقق "سكن لكل المصريين"

مصراوي Masrawy

03:27 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

منذ انتهاء التقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي والمتوسط ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" ويتساءل الحاجزين عن موقفهم من الحصول على شقة في المشروع خاصة وأن الوحدات المعلن عن توفيرها تبلغ 125 ألف وحدة بينما تقديم ما يقرب من 300 ألف حاجز.

مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أكدت أن موقف الحاجبين يختلف من مدينة إلى آخرى، حيث في حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المتاحة بالمدن المعلن، يتم تطبيق نظام الأولوية.

وتابعت: الأولوية تكون على 3 مراحل، الأولى المتزوج ويعول والتي تشمل الأرمل يعول والمطلق ويعول)، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.

وأشارت إن الأولوية الثانية للمتقدم المتزوج، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنا أيضًا.

وأوضحت أنه يتم تطبيق هذه الأولويات في ضوء البيانات التي يتم تسجيلها من قبل المواطنين الحاجزين، مع العلم أن رقم الأولوية المعلن عنه الخاص بكل مواطن هو رقم غير نهائي وقد يتغير في حالة إثبات عدم صحة أي من البيانات المقدمة.


وانتهى صندوق الإسكان الاجتماعي من الحجز والتقدم في مشروع سكن لكل المصريين الذي يضم 100 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي و25 ألف وحدة للإسكان المتوسط، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة فرز الأوراق خلال الشهرين المقبلين، على أن يتم سداد أول قسط ربع سنوي 1 إبريل المقبل.


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