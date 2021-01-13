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زعيم الجمهوريين بالشيوخ: راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل

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زعيم الجمهوريين بالشيوخ: راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل ترامب زعيم الجمهوريين بالشيوخ: راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل
مجلس النواب سيصوِّت رسمياً على اتهامه بالتحريض على العنف

زعيم الجمهوريين بالشيوخ: راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل ترامب

أكد ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه راضٍ عن توجُّه الديمقراطيين لعزل الرئيس دونالد ترمب، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، أبلغ ماكونيل مساعديه بأنه يعتقد أن ارتكب مخالفات؛ تستوجب عزله، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

من جهته، قال جون كاتكو، العضو الجمهوري في مجلس النواب، أمس الثلاثاء إنه سيصوّت لمساءلة ترامب فيما يتصل بأحداث مبنى الكابيتول، وفق ما أفاد موقع سيراكيوز الإخباري الذي نقل عن بيان صدر عن كاتكو.

يُشار إلى أن مجلس النواب يصوّت الأربعاء على اتهام ترامب رسميًّا بالتحريض على العنف ضد البلاد، بحسب الصحيفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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