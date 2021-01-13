اليوم.. نظر استئناف تامر أمين على حبسه عامين في سب وقذف

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الأربعاء، أولى جلسات استئناف الإعلامي تامر أمين علي حكم حبسه لاتهامه بسب وقذف الموديل مريهام عبدالقادر.

وكانت قد قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة الإعلامى تامر أمين بالحبس سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للإدعاء المدنى، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.

وكشفت القضية رقم 47954 لسنة 2019، التى أقامها المستشار هيثم عباس، أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة، قام بعض لاعبى المنتخب المصري بالتحرش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات.

وأقام المستشار هيثم عباس الجنحة الماثلة ضده بتهمة التحرش والسب والقذف والتنمر، إلى أن قضت المحكمة بالحبس سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للإدعاء المدني.