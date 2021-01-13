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مصراوي Masrawy

أعلن السيناتور الجمهوري جون كاتكو، عن دعمه لإجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ليصبح أول جمهوري يدعم عزل ترامب في الكونجرس، حسبما ذكرت "سي إن إن".

ونشر كاتكو، بيانًا عبر حسابه على تويتر، أكد خلاله أن ترامب شجع أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول الأسبوع الماضي، بترويجه المستمر لأكاذيب حول تزوير الانتخابات الرئاسية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مصادر مطلعة لم تكشف عنها أن ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، أعرب عن سعادته لأن الديمقراطيين يتجهون لعزل ترامب، معتقدا أن ذلك "سيسهل إزاحته من الحزب".

وعرض الديمقراطيون في مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع قرار لاتهام ترامب بالتقصير وإقالته ، واتهموه بتأجيج العنف ضد الحكومة الأمريكية بعد أن اقتحم حشد من أنصاره، الذين ثاروا بسبب مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات، واقتحموا مبنى الكابيتول.

وتشير مادة اتهامه بالتقصير إلى أن ترامب كرر مزاعم كاذبة بأنه فاز في انتخابات نوفمبر في تجمع حاشد قبل لحظات من اقتحام الكابيتول، الذي أوقف مؤقتًا جلسة مشتركة للكونجرس للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات وأجبر النواب على الاختباء.