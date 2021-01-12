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وزير الخارجية اليمني يثني على دور الداعم لحكومة بلاده

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وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده وزير الخارجية اليمني يثني على دور الداعم لحكومة بلاده

مصراوي Masrawy

08:08 م الثلاثاء 12 يناير 2021

اليمن - (أ ش أ)

أثنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني على دور الداعم للحكومة اليمنية في شتى المجالات ومستوى التنسيق القائم بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير أحمد فاروق سفير مصر غير المقيم لدى اليمن اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأشاد الوزير اليمنى بما تُقدمه المصرية من تسهيلات للمواطنين اليمنيين في مصر منذ اندلاع الأزمة في اليمن.

من ناحيته.

وأكد السفير فاروق على موقف مصر الثابت الداعم للحكومة الشرعية وكذا الجهود الأممية الرامية لإحلال السلام الشامل واستعادة الاستقرار في ربوع اليمن، مجدداً إدانة مصر للأعمال الإرهابية التي تُرتكب على الأراضي اليمنية.

وتناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دفع التعاون المشترك لا سيما بعد تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.

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