الاتفاق يجري تدريبه الرئيس قبل استضافة الباطن.. المالكي: لن نرضى إلا بالنقاط الثلاث

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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي اليوم الثلاثاء على ملعب عبدالله الدبل بالدمام تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي.

يأتي ذلك تحضيرًا لمواجهة الباطن عند الساعة (5:54) من مساء يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-2020.

وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، فيما أدى حراس المرمى تدريبات خاصة مع مدرب الحراس الوطني حمد اليامي، واختتم المران بمناورة تكتيكية.

وفي سياق آخر وسط أجواء أسرية رائعة نظمت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء أمس الاثنين، رحلة برية للاعبي الفريق، وقدم وليمة العشاء اللاعب التونسي نعيم سليتي، بمناسبة حصوله على جائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر 2020.

وفي سياق متصل أكد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الكابتن أحمد المالكي؛ على أن فريقه سيخوض مواجهة الباطن من أجل الفوز والعودة إلى سكة الانتصارات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الباطن ضمن منافسات الجولة الـ13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-2020.

وقال في بداية حديثه: "مباراة صعبة جدًّا أمام فريق متطور، إلا أننا سندخل اللقاء بتركيز عال لتعويض الخسارتين غير المستحقة والعودة إلى طريق الانتصارات".

في حين أبدى لاعب وسط الاتفاق سعد السلولي جاهزية فريقه لمواجهة ضيفهم الباطن، مشيرًا إلى أنهم يدركون صعوبة المواجهة وسيدخلون المباراة باحترام المنافس، والقتالية من أجل تحقيق النقاط الثلاث وإسعاد جماهير فارس الدهناء.