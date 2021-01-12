أخبار عاجلة

السودان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة باتجاه المملكة -
شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة -
كورونا .. الأردن تسجل 957 إصابة جديدة و8 وفيات و1623 حالة شفاء -
وزير العدل يطلق النظام الإلكتروني "تنفيذ" بجميع محاكم التنفيذ -
أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
"هاريس" تستقيل من مجلس الشيوخ استعداداً لتنصيبها نائبة لـ"بايدن" -
"الفيصل" يرعى ندوة "المملكة المستقبل في ضوء تطلُّعات الملك سلمان" -
طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا" -
أليكسي نافالني: المعارض الروسي يغادر ألمانيا متجها إلى موسكو -
رئيس جامعة الملك خالد يوجه بضرورة تفعيل آليات استقبال المستجدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة الرياض: القبض على 5 مخالفين حوَّلوا أموالاً مجهولة إلى خارج

Print
شرطة الرياض: القبض على 5 مخالفين حوَّلوا أموالاً مجهولة إلى خارج السعودية شرطة الرياض: القبض على 5 مخالفين حوَّلوا أموالاً مجهولة إلى خارج
عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية تعود إلى 3 مواطنين.. وضبط أكثر من مليون ريال

شرطة الرياض: القبض على 5 مخالفين حوَّلوا أموالاً مجهولة إلى خارج السعودية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت -بفضل من الله- عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس؛ تورَّطوا بجمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية، تعود ملكيتها لثلاثة مواطنين، مكَّنوهم من استخدامهما لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من ثلاث وحدات سكنية مقار لجمع الأموال.

وأفاد بأنه ضُبط بحوزتهم مليون وثمانية آلاف (1.008.000) ريال. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلان القائمة المبدئية للمشاركين في النسخة الثانية من سباقات كأس السعودية

إعلان القائمة المبدئية للمشاركين في النسخة الثانية من سباقات كأس السعودية

مبادرة صندوق دعم المشاريع توقع اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)

مبادرة صندوق دعم المشاريع توقع اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووكالة الأنباء السعودية تعززان التعاون المشترك بينهما

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووكالة الأنباء السعودية تعززان التعاون المشترك بينهما

مبادرة صندوق دعم المشاريع توقع اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)

مبادرة صندوق دعم المشاريع توقع اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)

شبكة عيون الإخبارية