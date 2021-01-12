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الأمريكية تحث الولايات على توسيع نطاق الحصول على اللقاح

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الحكومة الأمريكية تحث الولايات على توسيع نطاق الحصول على اللقاح الأمريكية تحث الولايات على توسيع نطاق الحصول على اللقاح

مصراوي Masrawy

07:28 م الثلاثاء 12 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ، تشجيع الولايات على توسيع نطاق الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) في إطار محاولة لتسريع حملة التحصين المتعثرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن الجراح الأمريكي العام جيروم آدامز قوله في مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" إن مسؤولي الصحة سيضغطون اليوم الثلاثاء على الولايات لتوسيع إتاحة جرعات اللقاح لأي شخص يزيد عمره عن 65 عامًا، بغض النظر عما إذا كان يعني من أمراض قد تعرضه لخطر أكبر للإصابة بمرض شديد، وأي شخص يقل عمره عن 65 عامًا لكنه مصاب بأي من تلك الأمراض.

وأوضح آدامر أن الولايات المتحدة لن تمنع أيضًا الجرعات الثانية من اللقاح من أجل إتاحة المزيد من اللقاحات على الفور.

وأضاف آدامز: "لدينا احتياطي كافٍ يمكننا من البدء في توفير هذه الجرعات".

ونقلت الوكالة عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين قولهما إن روبرت ريدفيلد ، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سيرسل خطابًا إلى حكام الولايات لتقديم هذه التوصيات اليوم الثلاثاء.

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مصراوي Masrawy

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