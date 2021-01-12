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ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

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ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

07:23 م الثلاثاء 12 يناير 2021

برلين - (د ب أ)


دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بشكل عاجل إلى بذل كافة الجهود للتصدي لمتغير الذي ظهر في بريطانيا.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء، إن السلالة المتحورة للفيروس قد " تحتل الصدارة أمام الفيروس القديم" في وقت قصير للغاية.

وأضافت ميركل، بحسب مصادر من عدة مشاركين في الاجتماع الأول للتحالف المسيحي عبر الإنترنت بعد العطلة الشتوية، أنه يتعين توقع عدوانية مختلفة تماما من هذا النوع المتحور من الفيروسات، مشيرة إلى أن ظهور هذه الطفرة أمر مقلق للغاية.

وذكرت ميركل أن الخبر السار هو أن التطعيم ضد كورونا لا يزال فعالا ضد هذا الفيروس المتحور ، لكن سرعة الانتشار لا تزال أسرع بكثير، مضيفة أنه إذا انتشر هذا النوع في ألمانيا، فسوف تعود أعداد الإصابة إلى النمو الأسي.

وأكدت ميركل أنه على الرغم من أن المستشفيات قد حققت نتائج باهرة على مدار العام، فإنها قد وصلت إلى أقصى إمكاناتها في بعض المجالات. ونُقل عن ميركل قولها: "هذا هو سبب الحاجة إلى عناية كبيرة هنا"، مؤكدة ضرورة بذل المحاولات "لمنع، أو على الأقل تمديد" الانتشار، موضحة أن احتواء الجائحة يتطلب تقليل عدد الحالات وإمكانية تتبع المخالطين.

وقالت ميركل إن الفيروس المتحول موجود بالفعل في البر الرئيسي لأوروبا، مضيفة أنه تسبب في الأسبوع الأخير من عام 2020، في 5% من الإصابات في هولندا. وقالت المستشارة: "لهذا السبب يجب توخي أقصى درجات الحذر".

وذكرت ميركل أنه قبل بداية الأسبوع المقبل لن تكون هناك نظرة عامة واضحة على أعداد المصابين في بداية العام، موضحة أنه في الوقت الحالي لا يزال معدل الإصابة يتراوح بين 130 و 140 حالة لكل مئة ألف نسمة. ونُقل عن المستشارة قولها: "لا يمكن أن يرضينا ذلك على الإطلاق"، مضيفة أن القيود الإضافية على الاختلاط الاجتماعي واستمرارها ضرورية للأسف.

وأشارت ميركل إلى أنه يتعين أن يقل معدل الإصابة في ألمانيا عن 50 إصابة لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع، حتى يمكن رصد انتشار الفيروس المتحور، موضحة أنه بخلاف ذلك قد تدخل البلاد بسرعة كبيرة في تطور لا يمكن السيطرة عليه، مؤكدة في ذلك الأهمية الكبيرة لقيود الاختلاط، مثل العمل من المنزل وتجنب الزيارات الخاصة أو الاختلاط في المدارس.

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