"جبالي" يشكر أمين البرلمان.. والنواب يوجهون التحية بالتصفيق الحاد (صور)

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مصراوي Masrawy

حرص المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على توجيه التحية للمستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء الأمانة العامة، على ما بذلوه من جهد والتنظيم الدقيق للجلسة الافتتاحية.

وقال جبالي إن التنظيم الدقيق الذي قامت به الأمانة العامة مكّن من انعقاد الجلسة رغم الظروف الصعبة.

وشهدت القاعة تصفيق حاد للأمين العام على دوره الكبير في إخراج الصورة بشكل نال احترام الجميع.

وأعلن 8 نواب ترشحهم على منصبي وكيلي مجلس النواب، وهم محمد أبو العينين، أحمد سعد الدين، سليمان وهدان، فريدة الشوباشي، حنان عبد المنعم، محمد عبد العزيز، سحر بشير معتوق، ومحمد الجبلاوي.

وسمح المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، للمرشحين بعرض سيرتهم الذاتية خلال الجلسة العامة.