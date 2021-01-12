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وجه التحية لجيش الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

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وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد وجه التحية لجيش الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

مصراوي Masrawy

07:21 م الثلاثاء 12 يناير 2021

قال أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح وحد الشعب المصري تحت شعار "يد تبني ويد تحمل السلاح" في مواجهة الإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية.

وأضاف -في كلمة عقب الإعلان عن فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء- أن القيادة السياسية نجحت في العبور بمصر من مرحلة الهوية من خلال توحيد الشعب المصري تحت شعار المواطنة والتنمية.

وأشار إلى أن يقودها الأن ابن بار من أبنائها يعمل من أجل وحدة الدولة ومواجهة التحديات، مؤكدا أن أفعال الرئيس السيسي تشهد له على أرض الواقع عبر توجيه للحكومة وتباع أعمال أبناء الوطن الأبطال في مواقع العمل المختلفة أثمرت عن مشروعات عملاقة لصالح المواطنين.

وأكد المستشار جبالي أن الفصل التشريعي الجديد يلقي على عاتقنا العديد من الجهد في هذه المرحلة المهمة في جميع المجالات وخصوصا المجال التشريعي والرقابي، مشددا على ضرورة الدور الرقابي على أداء والذي لا يقل أهمية التشريع.

وشدد على ضرورة أن تكون مراقبة أداء الحكومة بشكل متوازن بعيدا عن التهويل من أجل تحقيق الصالح العام.

كما وجه جبالي الشكر للأعضاء على انتخابه رئيس لمجلس النواب ولا فرق في ذلك ما بين من وافق ومن اعترض وهذه هي الديمقراطية، موجها الشكر لرئيس الجلسة الافتتاحية "الأكبر سنا" فريدة الشوباشي و"الأصغر سنا" " فاطمة سليم وابانوب عزت.

وكما وجه الشكر لرئيس مجلس النواب السابق الدكتور علي عبد العال خلال الفصل التشريعي الأول والنواب الذين بذلوا معه جهدا في ظل ظروف صعبة.

كما وجه الشكر لشهداء مصر الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل والقضاء والمواطنين المخلصين والذين استشهدوا بعد مواجهتهم بشجاعة للإرهاب المجرم.

وجه التحية لشهداء الواجب من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين معهم في مواجهة لوباء (كورونا) الذين يمثلون جيش مصر الأبيض.

وقدم جبالي خالص الشكر لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ووجه التحية لروح المستشار إبراهيم لاشين رئيس اللجنة الراحل.

كما وجه الشكر للرجال القوات المسلحة والشرطة والهيئات القضائية لدورهم في إتمام كل مراحل انتخابات مجلس النواب رغم الظروف الصعبة من هذا الوباء حتى خرج نتائج الانتخابات بنزاهة وشفافية.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة أن يكون الاختلاف في الرأي سبيلا للتوصل إلى أفضل الحلول، مؤكدا أنه يجب أن يعمل الجميع من أجل رفع اسم البلاد تحت شعار "تحيا مصر" دائما بأبنائها الأوفياء.

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