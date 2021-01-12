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ألمانيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجنوب أفريقية

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ألمانيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجنوب أفريقية ألمانيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجنوب أفريقية

مصراوي Masrawy

06:58 م الثلاثاء 12 يناير 2021

برلين - (د ب أ)

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الإقليمية في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن السلالة المتحورة من التي تم اكتشافها وتحديدها في جنوب إفريقيا تم العثور عليها في ألمانيا لأول مرة.

وتم رصد السلالة المتحورة "بي.351.1" وتعرف أيضا باسم "501 واي.في2" لدى مريض في الولاية الواقع جنوب غرب ألمانيا، والذي عاد مؤخرا مع أسرته من إقامة مطولة في جنوب إفريقيا.

وأجرى جميع أفراد الأسرة اختبار فيروس كورونا بعد خمسة أيام من وصولهم، وكانت كافة نتائجهم سلبية. لكن بعد أسبوع، بدأت تظهر أعراض كورونا خفيفة على أفراد الأسرة.

وتم تأكيد إصابة ستة أشخاص من ثلاث أسر بالفيروس، وأصيب أحدهم بنوع جنوب إفريقيا. وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية إنه تم أخذ عينات اختبار من مخالطين آخرين.

وأعلنت في جنوب إفريقيا عن زيادة سريعة في الإصابات بالمتغير بعد منتصف ديسمبر الماضي. وتم اكتشاف هذا المتغير لأول مرة في أغسطس مدينة كيب الشرقية.

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مصراوي Masrawy

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