فرنسا تعدم 700 ألف من الطيور الداجنة مع تفشي إنفلونزا الطيور

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مصراوي Masrawy

باريس - (د ب أ)

سجلت فرنسا 197 حالة تفشي لفيروس انفلونزا الطيور (H5N8) حتى منتصف نهار الاثنين، وخاصة في جنوب غرب البلاد ، حسبما قالت وزارة الزراعة في بيان بالبريد الإلكتروني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن الوزارة قولها إنه يتم إخلاء مزارع الدواجن في نطاق 5 كيلومترات، من المنطقة التي تفشى بها الفيروس بسبب الطبيعة "شديدة العدوى" للفيروس، كما تم تقييد الحركة في نطاق 20 كيلومترا.

وأشارت إلى أنه تم ذبح ما يقرب من 700 ألف طائر، معظمهم من البط حتى اليوم.

يذكر أن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور بدأ في فرنسا أواخر العام الماضي، ويكافح عدد من الدول الأوروبية الأخرى حالات أنفلونزا الطيور.