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الفيحاء يقلص الفارق مع المتصدر.. الطائي يهزم الدرعية.. نجران يتغلب على العدالة

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5 انتصارات في انطلاق الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى

الفيحاء يقلص الفارق مع المتصدر.. الطائي يهزم الدرعية.. نجران يتغلب على العدالة

تغلب فريق الفيحاء على مضيفه هجر بهدف دون رد، في قمة مواجهات الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب نادي هجر بالأحساء، فيما فاز الطائي على الدرعية، في افتتاح مواجهات الجولة التي شهدت إقامة خمس مباريات.

وبهذا الفوز يصبح الفيحاء بالمركز الثاني بـ 34 نقطة، فيما بقي رصيد هجر عند 24 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية انتصر فريق الطائي علي مضيفه الدرعية بنتيجة 2-0، على ملعب نادي الرياض بالرياض من ذات الجولة، ليرتفع بذلك رصيد الطائي لـ 24 نقطة بالمركز الـخامس، فيما تجمد رصيد الدرعية عند 23 نقطة بالمركز السابع.

وعلى ملعب الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بعرعر، حقق عرعر الفوز على ضيفه الساحل بنتيجة 3-2، ليصبح بالمركز السابع عشر بـ 12 نقطة، بينما بقي الساحل على رصيده السابق بـ 18 نقطة بالمركز 12.

وانتصر نجران على ضيفه العدالة بملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، بنتيجة 3-2، ليصبح نجران تاسعاً بـ 20 نقطة، فيما بقي العدالة على رصيده السابق بـ 24 نقطة في المركز الرابع.

وفي آخر مباريات اليوم الأول من الجولة تغلب أحد على البكيرية بهدفين دون رد على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ليصبح بالمركز الحادي عشر بـ 20 نقطة، وبقي البكيرية بالمركز التاسع عشر ما قبل الأخير بـ 10 نقاط.

وتستكمل الجولة غداً بـ 5 لقاءات، حيث يستضيف الثقبة فريق الجبلين، ويحلّ النجوم ضيفاً على الجيل، ويقابل الكوكب فريق الشعلة، ويلعب الحزم مع جدة، وفي آخر مباريات اليوم الثاني للجولة يلتقي الخليج مع النهضة.

الفيحاء يقلص الفارق مع المتصدر.. الطائي يهزم الدرعية.. نجران يتغلب على العدالة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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