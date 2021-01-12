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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن حجبه عن مواقع التواصل الاجتماعية أمر يثير "الغضب".

وقال ترامب، في تصريحات صحفية، قبل استقلال طائرة الرئاسة في قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه لا يزال يتمتع بـ"دعم هائل"، وذلك في أعقاب التطورات التي جاءت بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن "التكنولوجيات الضخمة تفعل شيئا فظيعًا من أجل بلدنا ولبلدنا.. وسيكون خطئا كارثيًا بالنسبة لهم".

ودعا ترامب: "عليك دائمًا تجنب العنف"، واصفًا قاعدة دعمه من المواطنين بأنها تدل على أن شركات التكنولوجيا خاطئة عندما أزالته من منصات التواصل الاجتماعية، مؤكدًا أن لديه "دعم هائل ربما لم يره أحد من قبل".