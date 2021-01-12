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مسؤول تركي يعترف بوجود 3 قضايا خلافية لنظام أردوغان مع بايدن

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مسؤول تركي يعترف بوجود 3 قضايا خلافية لنظام أردوغان مع بايدن مسؤول تركي يعترف بوجود 3 قضايا خلافية لنظام أردوغان مع بايدن

مصراوي Masrawy

06:54 م الثلاثاء 12 يناير 2021

تركيا - (أ ش أ(

اعترف المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن ثمة ثلاث قضايا خلافية مقلقة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترسم مستقبل العلاقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد "قالن" أن القضايا الخلافية الثلاث تتمثل في الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، وعدم اتخاذ أي خطوات جدية حيال منظمة جولن الإرهابية ونشاطها في الأراضي الأمريكية، والعقوبات المتعلقة بطائرات "إف - 35".

وبحسب موقع "تركيا الآن" فإن نظام أردوغان يراهن على فتح صفحة جديدة للعلاقات مع الإدارة الديمقراطية الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، حيث أكد إبراهيم قالن، أن أنقرة على تواصل مع طاقم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ونوه متحدث الرئاسة التركية ـ خلال حديث تلفزيوني لقناة موالية للنظام التركي- بأن بايدن زار تركيا أربع مرات عندما كان نائبا للرئيس الأسبق، باراك أوباما، موضحاً أن العلاقات مع طاقم بايدن ستكون أكثر اعتمادا على المشاركة وتستند على المبادئ.

وكشفت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، في تقرير لها في 25 نوفمبر الماضي، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تنتظره أسوأ أربع سنوات في تاريخ حكمه، بعد فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى العقوبات التي من المتوقع فرضها على حكومة أنقرة.

وأكدت "بلومبيرج" أن للرئيس الأمريكي، بالتنسيق مع قرارات الكونجرس، الحق الكامل في فرض خمس عقوبات على تركيا، تشمل عقوبات مالية ورمزية، ضمن قائمة تتضمن 12 عقوبة، بسبب شرائها منظومة الصواريخ الروسية "إس-400".

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى تصريحات بايدن لصحيفة "نيويورك تايمز"، التي وصف فيها أردوغان بالمستبد، وأنه حان الوقت لأن يدفع ثمن أفعاله.

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