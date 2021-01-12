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المفوضية الأوروبية: المفاوضات مع حول لقاح "سبوتنيك V" مستمرة

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المفوضية الأوروبية: المفاوضات مع روسيا حول لقاح "سبوتنيك V" مستمرة المفوضية الأوروبية: المفاوضات مع حول لقاح "سبوتنيك V" مستمرة

مصراوي Masrawy

06:20 م الثلاثاء 12 يناير 2021

بلجيكا - (أ ش أ)

قالت ممثل المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المفاوضات بين منظم الأدوية في الاتحاد الأوروبي والجانب الروسي بشأن اللقاح الروسي ضد "سبوتنيك V" مازالت مستمرة.

وأضافت دير لاين، في تصريحات صحفية نقلتها قناة " اليوم ، اليوم الثلاثاء: "أن المفاوضات بين الوكالة الأوروبية للأدوية والشركة الروسية جارية، ولم تتقدم الشركة بعد بطلب للحصول على تصريح لدخول السوق الأوروبية".

وحول إجراءات الموافقة على اللقاحات في الاتحاد الأوروبي، أوضحت دير لاين أنه من أجل الموافقة على اللقاح يجب على الشركة المطورة إجراء مناقشات وتقديم طلب إلى الوكالة الأوروبية للأدوية للحصول على تصريح لدخول السوق.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد ذكرت، في وقت سابق، أنها لم تتلق طلبا من مطور اللقاح الروسي ضد كورونا "سبوتنيك V" للحصول على التقييم اللازم للقاح.

يُذكر أن روسيا كانت قد أعلنت، في أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز جاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.

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