ضبط ١٤٩ كيلو لحوم فاسدة في حملة على مصانع بالإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

شن حي العامرية أول بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة استهدفت ثلاثة من مصانع الإنتاج الغذائي في المنطقة الصناعية بمرغم.

قال اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية ثان إنه جرى التفتيش على مصنع ومجزر للدواجن، والتحفظ على ١٣٠ كيلو من اللحوم، و١٩ كيلو من الأسماك، منتهية الصلاحية، ومخالفة للشروط الصحية، واخذ بعض العينات لتحليلها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأضاف رئيس الحي، أنه قد جرى أيضًا رصد غش تجارى بإحدى المصانع لتصنيع وتقليد ماركات الشكولاتة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك، وجرى غلق جزء منه لعدم توافر الشروط الصحية والبيئية، واشتراطات السلامة والصحة المهنية للخطورة الداهمة، وأخذ بعض العينات لتحليلها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي.

وفى سياق متصل، جرى ضبط مصنع مخالف يقوم بإعادة تدوير الزيوت المستعملة الخاصة بالسيارات وبيعها من جديد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك، والتحفظ على كميات الزيوت لتحليلها ومعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام.

شارك في الحملة كل من "الطب البيطري، مديرية الشئون الصحية، مندوب السلامة والصحة المهنية، التموين، الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة، الأمن الصناعي، إدارة الرخص، إدارة إشغال الطريق، إدارة المتابعة".