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"الزراعة" تتابع محصول القمح والفول وتقاوي الإكثار بالقليوبية والمنوفية

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"الزراعة" تتابع محصول القمح والفول وتقاوي الإكثار بالقليوبية والمنوفية "الزراعة" تتابع محصول القمح والفول وتقاوي الإكثار بالقليوبية والمنوفية

مصراوي Masrawy

06:07 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب - أحمد مسعد:

قرر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، تشكيل لجنة من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، تضم الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل، والدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النبات، والدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص التقاوي، بالمرور على حقول إكثار التقاوي والحقول الإرشادية بمحافظة القليوبية والمنوفية لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل والوقوف على أي مشكلات لحلها.

وقال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل، إن اللجنة قامت بالمرور على محصولي القمح والفول وتوعية المزارعين بالإرشادات الواجب إتباعها خلال هذه الفترة والتي تشهد ظروف جوية متقلبة، وضرورة التواجد الميداني مع المزارعين لحل مشكلاتهم على أرض الواقع، موضحًا أن اللجنة قامت بفحص حالة المحاصيل والتوعية بالممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة.

وأضاف خليل، في بيان اليوم، أن اللجنة الفنية والعلمية تستهدف التأكد من تطبيق التوصيات الفنية لمختلف المحاصيل الشتوية بما ينعكس على تحقيق أعلى عائد من زراعة هذه المحاصيل وضمان جودتها، موضحًا أن اللجنة استمعت إلى مشاكل المزارعين في مختلف مناطق الزراعة بمحافظتي القليوبية والمنوفية.

‏وأوضح مدير معهد المحاصيل أن وزارة الزراعة أصدرت في وقت سابق الارشادات الفنية الواجب اتباعها لمزارعي القمح خلال شهر يناير وهي ضرورة الاهتمام بإعطاء الرية الثانية في موعدها مع مراعاة إضافة الدفعة الأخيرة من السماد الآزوتي والاهتمام بمقاومة الحشائش الضيقة الأوراق (الرفيعة) وخاصة الزمير وكذلك أي حشائش قد تكون قد تخلفت أو نمت بعد عملية المقاومة في شهر ديسمبر.

وأشار إلى أن التوصيات الفنية لزراعة المحاصيل في الأراضي الجديدة يجب الاهتمام بإضافة الجرعة الثانية من العناصر الصغرى، وذلك بالرش في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس، عند عمر 45- 50 يوم من الزراعة.‏

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