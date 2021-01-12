وزير الخارجية الأوكراني يعارض شراء اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

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أوكرانيا - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إنه يعارض استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا داخل أوكرانيا حتى لو ثبتت فعاليته لأن اللقاح هو أداة للحرب الهجينة.

وأضاف كوليبا، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه لا توجد نتائج بحوث نهائية للقاح، مشيرًا إلى أن هناك عاملًا يعد أكثر أهمية من العامل الطبي من وجهة نظر المصالح الروسية وهو عامل الدعاية.

وأوضح كوليبا أن القدرات الدعائية للقاح "سبوتنيك V" تفوق قدراته الحقيقية وفعاليته بكثير، لذا حتى وإن ثبتت فعالية اللقاح الروسي لن يوافق على شرائه.

والحرب الهجينة هي استراتيجية عسكرية تجمع بين الحرب التقليدية والحرب غير النظامية والحرب السيبرانية.