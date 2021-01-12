أخبار عاجلة

السودان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة باتجاه المملكة -
شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة -
كورونا .. الأردن تسجل 957 إصابة جديدة و8 وفيات و1623 حالة شفاء -
وزير العدل يطلق النظام الإلكتروني "تنفيذ" بجميع محاكم التنفيذ -
أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
"هاريس" تستقيل من مجلس الشيوخ استعداداً لتنصيبها نائبة لـ"بايدن" -
"الفيصل" يرعى ندوة "المملكة المستقبل في ضوء تطلُّعات الملك سلمان" -
طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا" -
أليكسي نافالني: المعارض الروسي يغادر ألمانيا متجها إلى موسكو -
رئيس جامعة الملك خالد يوجه بضرورة تفعيل آليات استقبال المستجدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

النمسا: اكتشاف 42 حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة

Print
النمسا: اكتشاف 42 حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة النمسا: اكتشاف 42 حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

06:13 م الثلاثاء 12 يناير 2021

النمسا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف 42 حالة مصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في مركز لرعاية كبار السن في فيينا يضم 101 مقيم، مشيرة إلى أن غالبية المصابين بدون أعراض، وتم نقل مصاب واحد فقط إلى المستشفى.

وأوضحت مصادر في الوزارة، في تصريح اليوم، أن المصابين ثبت بالتحليل أنهم من مصابي السلالة الجديدة، التي تفشت في بريطانيا وتتسم بقدراتها الواسعة على انتشار العدوى، لافتة إلى أن هناك أيضا عدد من الحالات مشتبه في إصابتها بولايتي تيرول وسالزبورغ.

ورجحت المصادر أن يكون التدريب والتعليم الذي قام به مدربو التزلج القادمين من بريطانيا، مصدرًا مشتبها فيه لنشر العدوى.

جدير بالذكر أنه عقب موسم الأجازات تم تسجيل زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في النمسا، خاصة في دور رعاية كبار السن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية