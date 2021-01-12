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بومبيو: زعيم القاعدة أيمن الظواهري موجود حاليًا في إيران

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بومبيو: زعيم القاعدة أيمن الظواهري موجود حاليًا في إيران بومبيو: زعيم القاعدة أيمن الظواهري موجود حاليًا في إيران

مصراوي Masrawy

06:08 م الثلاثاء 12 يناير 2021

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، مساء الثلاثاء، إن فرض عقوبات على إيران مسؤولية دولية، مضيفًا أنها مأوى للإرهاب والجماعات الإرهابية، وتحتضن القاعدة منذ سنوات وتسهل التواصل بين عناصرها.

وقال بومبيو، مساء الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "رويترز" مساء الثلاثاء، أن إيران تسمح لعناصر القاعدة بالسفر إلى سوريا بحرية، وأن زعيم التنظيم أيمن الظواهري موجود حاليًا في إيران.

وشدد على أن معركة العالم الحر ضد الإرهاب ستسمر، مضيفًا أن إيران تهدد اتفاقيات إبراهيم للخطر.

وقال إنه يجب استعمال القوة العسكرية بطريقة جراحية ضد القاعدة.

وأعلن عن مكافأة بقيمة 7 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن سلطان يوسف العريف المعرف باسم عبدالرحمن المغربي، كما أعلن فرض عقوبات عليه.

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