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مذكرة تفاهم بين مدينة سلطان للخدمات الإنسانية ومؤسسة زايد لأصحاب الهمم

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مذكرة تفاهم بين مدينة سلطان للخدمات الإنسانية ومؤسسة زايد لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم بين مدينة سلطان للخدمات الإنسانية ومؤسسة زايد لأصحاب الهمم
لتعزيز الرؤى والأهداف الاستراتيجية بين الجانبين

مذكرة تفاهم بين مدينة سلطان للخدمات الإنسانية ومؤسسة زايد لأصحاب الهمم

وقعت مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية اليوم, مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتعزيز الرؤى والأهداف الإستراتيجية بين الجهتين.

وتُعنى مؤسسة زايد بتقديم خدمات متخصصة في التعليم والعلاج والتأهيل والرعاية الاجتماعية والنفسية للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمكينهم من مواصلة حياتهم بنجاح، مما يتماشى مع رسالة وأهداف مدينة سلطان للخدمات الإنسانية التي تعد أكبر مركز تأهيلي في المملكة وعلى مستوى الشرق الأوسط لتقديم الخدمات التأهيلية.

يأتي توقيع المذكرة لإيجاد سبل التعاون بين الجهتين لتقديم خدمات ذات مستويات عالمية متطورة وفقاً للبنود التي تم الاتفاق عليها التي تشمل التعاون في البحوث الخاصة بتأهيل برامج الأطفال والبالغين، الاشتراك في تقديم المحاضرات والندوات، تبادل الخبرات الفنية في تصميم وتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية، تدريب وتطوير مهارات الموظفين، إضافة إلى الاستفادة من مركز الجراحات المتقدمة لدى مدينة سلطان.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمدينة عبدالله بن زرعة، أن العمل المشترك بين المؤسستين بدأ فعليًا قبل ما يزيد عن سنة بسبب التكامل الموجود بين الطرفين في رؤيتهما وأهدافهما الاستراتيجية لرعاية وتمكين المستفيدين من البرامج المتخصصة، مبينًا أن المذكرة سيكون لها أثر مباشر وإيجابي في تطوير البرامج المشتركة وبلورة برامج وخدمات مستقبلية في مختلف المجالات ذات الفائدة للمجتمع، وفق سياسات البلدين الشقيقين في تمكين الإنسان وتحقيق الرفاه والرعاية له.

من جهته، أكد الأمين العام للمؤسسة عبدالله الحميدان أن التعاون مع المؤسسات المتخصصة بالمملكة يأتي تجسيداً لاستمرار التكامل الثنائي والشراكة الاستراتيجية الناجحة بين المؤسسات في البلدين بعدة مجالات، مشيراً إلى أن "زايد العليا" تسعى لبناء جسور التواصل مع الجهات والمؤسسات ولاسيما الطبية المتخصصة، للتصدي لقضايا حيوية تتعلق بتلك الشريحة المهمة والعزيزة أصحاب الهمم من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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