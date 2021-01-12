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أبرزها عرض المتهم على الطب الشرعي.. 5 قرارات من النيابة في حادث "مهندس الواحات"

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أبرزها عرض المتهم على الطب الشرعي.. 5 قرارات من النيابة في حادث "مهندس الواحات" أبرزها عرض المتهم على الطب الشرعي.. 5 قرارات من النيابة في حادث "مهندس الواحات"

مصراوي Masrawy

05:32 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

أمرت "النيابة العامة" بحبس المتهم بقتل عقيد مهندس "شهاب الدين عبد الرحمن"، إثر دهسه بسيارته "تريلا" بطريق الواحات، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة أيضا بعرضه على "مصلحة الطب الشرعي" لأخذ عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه أية مواد مخدرة.

وعاينت "النيابة العامة" السيارتين وما بهما من تلفيات، وانتدبت "الطبيب الشرعي"، لتشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وكيفية وفاته.

وطلبت النيابة تحريات الشرطة النهائية حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا صباح يوم العاشر من شهر يناير الجاري بوفاة المجني عليه "شهاب الدين عبد الرحمن" عقيد مهندس بالقوات المسلحة متقاعد، ووصول جثمانه إلى مستشفى (٦ أكتوبر المركزي).

وبعد انتقال "النيابة العامة" لمناظرة جثمانه تبينت إصابته بعدة إصابات بالرأس واليد اليسرى.

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