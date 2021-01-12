ينتمي إلى أسرة بسيطة من الصعيد.. مَن هو المستشار حنفي الجبالي الأقرب لتولي رئاسة البرلمان؟

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن المستشار حنفي الجبالي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، اليوم الثلاثاء، الترشح لرئاسة البرلمان، منافسًا النواب: محمد أبو هميلة، وأحمد دراج، ومحمد مدينة.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن المستشار حنفي الجبالي، الذي يعد الأقرب لتولي رئاسة البرلمان؛ خصوصًا أنه مدعوم من حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية، فضلًا عن دعم أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر له.

وجاءت أبرز المعلومات عن المستشار حنفي الجبالي وفقًا لما قاله في الجلسة العامة، علي النحو التالي:

- رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق

- حاصل على الدكتوراه في القانون الدستوري

- عمل وكيلًا للنائب العام

- عُيِّن بالمحكمة الدستورية وتولَّى رئاسة هيئة المفوضين بها، ثم نائبًا لرئيس المحكمة فرئيسًا لها

- تولَّى رئاسة المكتب الفني للمحكمة الدستورية

- شغل منصب أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

- شارك في المؤتمرات الدولية داخل مصر وخارجها.. سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو الأوروبي.. وقدم أوراق عمل باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية خصوصًا ما يتعلق بالحقوق والهويات.

وقال الجبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لتقديم نفسه: "أتشرف بأنني أنتمي إلى أسرة بسيطة من ريف صعيد مصر".

وكانت السيرة الذاتية للمستشار حنفي الجبالي تتضمن تخرجه في كلية حقوق عين شمس سنة 1975، وتدرجه في العمل القضائي، وحصوله على درجة الدكتوراه في القانون العام.

سبق له الحصول على بكالوريوس التجارة، شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة، مايو 1970، بتقدير عام جيد جدًّا.

حصل الجبالي على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام جيد جدًّا.

كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976، بترتيب الأول.

نال دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977، بتقدير عام جيد جدًّا.