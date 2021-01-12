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أسقف جنوب سيناء يستقبل محافظ جنوب سيناء بكاتدرائية السمائيين

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أسقف جنوب سيناء يستقبل محافظ جنوب سيناء بكاتدرائية السمائيين أسقف جنوب سيناء يستقبل محافظ جنوب سيناء بكاتدرائية السمائيين

مصراوي Masrawy

04:30 م الثلاثاء 12 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بكاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ.

وهنأ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأنبا أبوللو والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الإجراءات الاحترازية لم تمنع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، من مشاركة الإخوة المسيحيين أعيادهم، مؤكدًا حرصه على زيارة كنيسة السمائيين في كافة المناسبات، لتقديم التهنئة للأنبا أبوللو.

وأكد المحافظ اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة داخل الكنائس، لمواجهة المستجد.

من جانبه قال الأنبا أبوللو أن زيارة محافظ جنوب سيناء للكنيسة وحرصه الدائم على المشاركة في كافة المناسبات، تعد لفتة طيبة تدخل السرور والبهجة على قلوب جميع أقباط المحافظة.

وقدم الأنبا أبوللو الشكر للواء "فودة" والجهاز التنفيذي بالمحافظة، لتعاونهم الدائم مع الكنيسة.

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