الإمام الأكبر يعزي رئيس جامعة الأزهر في وفاة شقيقته

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في وفاة شقيقته التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

وتقدمت جامعة الأزهر، تقدمت بخالص العزاء للدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، في وفاة شقيقته، التي وافتها المنية، اليوم الثلاثاء.

ودعت جامعة الأزهر، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمها وذويها الصبر والسلوان.