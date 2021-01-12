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بينهم ممثل للمعارضة.. تشكيل لجنة سباعية للإشراف على انتخاب رئاسة المجلس

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بينهم ممثل للمعارضة.. تشكيل لجنة سباعية للإشراف على انتخاب رئاسة المجلس بينهم ممثل للمعارضة.. تشكيل لجنة سباعية للإشراف على انتخاب رئاسة المجلس

مصراوي Masrawy

04:32 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس الجلسة الاجرائية لمجلس النواب، عن تشكيل لجنة للاشراف على عملية انتخاب رئيس البرلمان التي تجري بين 4 نواب هم المستشار حنفي الجبالي ومحمد أبو هميلة وأحمد دراج ومحمد مدينة.

وبدأ منذ قليل عملية الاقتراع على اختيار رئيس المجلس وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات، انتخابات الأجهزة البرلمانية المختلفة للمجلس، سواء كان علي مستوي اللجان النوعية أو انتخابات الرئيس والوكيلين.

وتضمنت المادة 91 من اللائحة طريقة الانتخابات بنظام الاقتراع السري في جلسات علنية وجاءت الإجراءات علي النحو التالي:-

يسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.

يعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.

نصت المادة 92 انه يختار المجلس, بناء على ترشيح رئيسه, لجنةً خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزهـا، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.

مادة 93 مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتم الانتخابـات التي يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية في الأحوال الأخرى.

وفى الأحوال التى يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخابُ بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحدٌ أو أكثر من الأعضاء الآخرين أُشرِكوا معهما في المرة الثانية، ويُكتفي في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة. وإذا كان المطلوب انتخابُه اثنان من الأعضاء، ولم يُحصل أحد على الأغلبية المطلقة في الأحوال التي تحتمها هذه اللائحة، أُعيد الانتخابُ بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابُه.​

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