أمين عسير يؤكد استعداد الأمانة وبلدياتها لاحتواء آثار مياه الأمطار

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أكد أن أعمال النزح مستمرة في الكثير من المواقع

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة وكل البلديات برفع درجة الاستعداد والتأهب لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، مع متابعة توقعات الأرصاد الخاصة بالحالة المطرية على المنطقة.

وتضمنت توجيهات الدكتور الحميدي رفع الجاهزية لأي طارئ، مع أهمية مضاعفة الجهود في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية، إلى جانب سرعة مباشرة الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات لحالات تصريف مياه الأمطار التي شهدتها مدن ومحافظات المنطقة، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار من خلال الآليات والمعدات والقوى البشرية المختصة.

وطالب الحميدي بمتابعة تشغيل مشاريع تصريف المياه، والتأكد من أداء العبارات الصندوقية والمفتوحة ومضخات الأنفاق، ونشر مضخات شفط متنقلة والآليات والمعدات في الأماكن الحرجة، والتفاعل السريع مع البلاغات التي تتلقاها غرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشتركة، مؤكدًا أن الأمانة وبلدياتها نزحت ما يقارب ١١٢٣ طنّاً من مياه الأمطار في ٤٩ موقعاً في بلديات المنطقة، مشيرًا إلى أن أعمال النزح مستمرة وهي محل متابعة باستمرار في الكثير من المواقع.

إلى هذا خصصت الأمانة وسيلةً لرفع الملاحظات وتلقي البلاغات على مدار الساعة عبر ٩٤٠، موجهةً الجميع بالحيطة والحذر.