لتغيبهم عن العمل.. إحالة 6 أطباء وموظفين بالمركز الطبي بطما للتحقيق

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أحال المحاسب حازم أبو الخير، رئيس الوحدة المحلية لمدينة طما شمالي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، 6 أطباء وموظفين بالمركز الطبي الحضري للتحقيق، بسبب تغيبهم عن العمل بدون عذر قانوني.

وأضاف "أبو الخير" أنه جرى المرور على المراكز الطبية والوحدات الصحية بطما، لتفقد سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار رئيس مركز ومدينة طما، إلى أن الحملة أسفرت عن رصد عدم تواجد 6 أطباء وموظفين، من العاملين بالمركز الطبي الحضري بمقر عملهم.