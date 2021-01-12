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المستشار حنفي الجبالي يعلن ترشحه لرئاسة البرلمان

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المستشار حنفي الجبالي يعلن ترشحه لرئاسة البرلمان المستشار حنفي الجبالي يعلن ترشحه لرئاسة البرلمان

مصراوي Masrawy

03:59 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أعلن المستشار حنفي جبالي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل ، ترشحه لرئاسة البرلمان.

جاء ذلك بعد أن أعلنت النائبة فريدة الشوباشي التي تترأس الجلسة فتح باب الترشح لانتخاب رئيس للبرلمان.

وتنص المادة 12 على أن: "ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.

وبحسب المادة: تكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

وذكرت المادة 13 : يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

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