تركيا تواصل المُغازلة: "نرى مستقبلنا في أوروبا"

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مصراوي Masrawy

وكالات:

فيما تواصل تركيا مُغازلة الاتحاد الأوروبي، كررّ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان تجاه أوروبا.

وقال أوغلو إن تركيا ترى مستقبلها في أوروبا وإنها ترغب في بناء هذا المستقبل سويا مع الأوروبيين. وأضاف في كلمة، الثلاثاء، خلال اجتماعه مع سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي في أنقرة، أن"تركيا تلعب دورا مهما في حل كافة المشاكل التي تخص الاتحاد".

وتابع "لعبنا دورا مهما في سنوات الحرب الباردة وأزمة الهجرة، وإذا كان الاتحاد الأوروبي اليوم عبارة عن مشروع رفاهية، فإن لتركيا دورا مهما في ذلك".

وأشار إلى أن تركيا ما زالت متمسكة بمحادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لافتا في هذا السياق إلى عضوية أنقرة في العديد من المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية.

وأردف: "خلال الفترة الماضية تضاعفت العلاقات التجارية والاقتصادية والفنية والثقافية والتعليمية والعلمية بين الجانبين، وأصبحنا الآن في وضعية لا يمكننا الاستغناء عن بعضنا البعض".

ونوه في هذا الصدد بأن اتفاقية الهجرة المبرمة بين الطرفين عام 2015، تعد من أبرز مظاهر التعاون بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أوغلو أن "بعض دول الاتحاد الأوروبي، تسببت العام الماضي في خلق أزمة سياسية بين تركيا والاتحاد".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رغبته في تحسين علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله أن يسلك التكتل المكوّن من 27 دولة النهج نفسه.

يأتي ذلك في أعقاب عام من التوترات المتعلقة بالسياسة الخارجية التركية الحازمة في شرق البحر المتوسط وكذلك ليبيا وأجزاء من الشرق الأوسط.