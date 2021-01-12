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الكويت - أ ش أ

تلقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رسميا اليوم الثلاثاء، استقالة أعضاء الحكومة؛ وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية.

وتسلم رئيس مجلس الوزراء الكويتي استقالة الحكومة، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح؛ وذلك خلال لقاءهما بقصر السيف.

وكان النائب بمجلس الأمة الكويتي ثامر السويط، قد أعلن خلال جلسة الثلاثاء الماضي، تقدمه برفقة النائبين خالد العتيبي، وبدر الداهوم، باستجواب الى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، فيما أعلن 38 نائباً تأييدهم للاستجواب.

وتضمن الاستجواب الذي يعد الأول لمجلس الأمة الجديد، والذي جرت انتخاباته في 5 ديسمبر الماضي، ثلاثة محاور، تضمنت وفقا لصحيفة الاستجواب، المخالفة الصارخة لأحكام الدستور لدى تشكيل الحكومة، بعدم مراعاة عناصر المجلس الجديد واتجاهاته، وهيمنة السلطة التنفيذية على تكوين البرلمان، إضافة إلى الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور الكويتي، عبر المماطلة في تقديم برنامج عمل الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة قبول استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد، وهى الحكومة الـ37 في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، فستكون ثاني أقصر حكومة في تاريخ الكويت؛ حيث تم تشكيلها في 14 ديسمبر الماضي، في أعقاب إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي، في حين كانت أقصر حكومة في تاريخ الحياة السياسية بالكويت، الحكومة الرابعة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح، والتي تم تشكيلها عام 1965 لمدة 329 يومًا فقط.