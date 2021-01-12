أخبار عاجلة

طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا" -
أليكسي نافالني: المعارض الروسي يغادر ألمانيا متجها إلى موسكو -
رئيس جامعة الملك خالد يوجه بضرورة تفعيل آليات استقبال المستجدين -
إعلان القائمة المبدئية للمشاركين في النسخة الثانية من سباقات كأس السعودية -
"التنمية السياحي" يوقّع اتفاقية تعاون مع "إعمار المدينة الاقتصادية" و"البلاد المالية" -
بعد عام على اجتياحه الكوكب..11 دولة ناجية من كورونا (تفاعلي) -
رئيس وزراء اليمن: سنُفعّل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد -
السودان يُدين استهداف المليشيات الحوثية للسعودية بثلاث طائرات مسيرة -
الأمن الوطني التونسي: إيقاف 242 شخصا في أعمال تخريب -
بتكلفة 52 مليون جنيه.. محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان تطوير ترعة حافظ ومصنع السماد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إردوغان يرغب في إعادة علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي "إلى مسارها"

Print
إردوغان يرغب في إعادة علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي "إلى مسارها" إردوغان يرغب في إعادة علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي "إلى مسارها"

مصراوي Masrawy

03:53 م الثلاثاء 12 يناير 2021

أنقرة- (أ ف ب):

أبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، رغبته في تحسين علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله أن يسلك التكتل المكوّن من 27 دولة النهج نفسه.

تأتي تصريحات إردوغان في أعقاب عام من التوترات المتعلقة بالسياسة الخارجية التركية الحازمة في شرق البحر المتوسط وكذلك ليبيا وأجزاء من الشرق الأوسط.

ونتيجة لذلك، توترت علاقات تركيا بشكل خاص مع اليونان وفرنسا.

لكن الزعيم التركي خفّف من لهجته القاسية في خطاباته واستخدم نبرة تصالحية خلال لقاء متلفز مع سفراء الاتحاد الأوروبي في مجمع رئاسي في أنقرة.

وقال إردوغان خلال اللقاء "نحن مستعدون لإعادة علاقاتنا إلى مسارها"، وتابع "نتوقع من أصدقائنا الأوروبيين أن يظهروا نفس الإرادة".

والاثنين، أعلنت تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الاطلسي، أنهما ستستأنفان في 25 يناير المباحثات الاستطلاعية بهدف تسوية النزاع بينهما حول التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الابيض المتوسط.

وسيكون الاجتماع هو الأول منذ تعليق ما يسمى بـ "المحادثات الاستكشافية" بين الجارين بعد 60 جولة غير مثمرة استمرت 14 عامًا في عام 2016.

وقال إردوغان "نعتقد أن المحادثات الاستكشافية ... ستكون بادرة حقبة جديدة".

كما قال إنه منفتح على علاقات أفضل مع باريس بعد أشهر من الخلافات الشخصية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكّد الرئيس التركي "نريد إنقاذ علاقاتنا مع فرنسا من التوترات".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية