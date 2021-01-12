لقاح كورونا.. الصحة: إطلاق موقع تسجيل طلبات الحصول نهاية يناير

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، انطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل طلبات الحصول على لقاح كورونا نهاية يناير الجاري.

ولفت مجاهد في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق التشغيل التجريبي للموقع خلال الأسبوع الماضي، ونجح العديد من المواطنين في تسجيل بياناتهم، موضحًا أنهم لن يقوموا بالتسجيل مرة أخرى.

وأضاف أن هناك شحنات ستأتي إلى مصر من اللقاح الصيني تباعا، كما تم التواصل مع مؤسسة "جافي" لحصول مصر على حصتها من لقاحات فيروس كورونا والتي تقدر بنسبة 20%.