تفريغ 28 ألف طن ذرة وتداول 25 سفينة بميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط اليوم الثلاثاء، تداول 25 سفينة، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس، وانتظمت عمليات التفريغ والشحن لجميع الحاويات على الأرصفة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 615 طن أسمنت، و4400 طن رمل، و3000 طن كسب صويا و15600 طن يوريا.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع شملت 27963 طن ذرة، و769 طن حديد و3250 طن كسب عباد شمس، و21031 طن قمح و5420 طن خردة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 125340 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 94422 طنًا.