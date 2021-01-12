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شاهد.. علي عبدالعال يغادر مجلس النواب بعد أداء القسم الدستوري- صورة

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شاهد.. علي عبدالعال يغادر مجلس النواب بعد أداء القسم الدستوري- صورة شاهد.. علي عبدالعال يغادر مجلس النواب بعد أداء القسم الدستوري- صورة

مصراوي Masrawy

03:34 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أدى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية التي تترأسها الكاتبة فريدة الشوباشي.

وتشير التوقعات إلى أن المستشار حنفي الجبالي، هو المرشح الأقوى لرئاسة مجلس النواب، بعد توافق القوى السياسية وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن صاحب النصيب الأكبر من الأعضاء على اختياره.

وغادر عبدالعال، مبنى البرلمان، عقب أداء اليمين الدستورية مباشرة.

واحتفظ عبدالعال، برئاسة المجلس طوال 5 سنوات ماضية هي عمر مجلس النواب المنتهي في 9 يناير الماضي.

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مصراوي Masrawy

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