توزيع ٣ ملايين عبوة ماء زمزم على قاصدي المسجد الحرام

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دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ بداية المرحلة الأولى لعودة موسم العمرة إلى الآن؛ قرابة ثلاثة ملايين عبوة ماء زمزم المبارك على مرتادي وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي، أن الإدارة قامت بتوفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام عن طريق توزيع عبوات الماء المبارك للمعتمرين والمصلين والصائمين؛ حيث تم توزيع قرابة ثلاثة ملايين عبوة زمزم خلال المدة من 17 صفر 1442هـ وحتى الآن، على صحن المطاف والمسعى ومصلى الجنائز وعامة الدور الأول وعامة توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبد الله.

وأشار إلى أنه تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية التي يصل عددها لأكثر من 90 حقيبة أسطوانية بسعة عشرة لترات.