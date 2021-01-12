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لقاح كورونا.. الصحة: تلقينا طلبات من رجال أعمال للتبرع بتوفيرها

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لقاح كورونا.. الصحة: تلقينا طلبات من رجال أعمال للتبرع بتوفيرها لقاح كورونا.. الصحة: تلقينا طلبات من رجال أعمال للتبرع بتوفيرها

مصراوي Masrawy

03:09 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مجموعة هشام طلعت تبرعت لتوفير 4 ملايين جرعة من لقاح المستجد، ما يعني تطعيم مليوني مواطن من محدودي الدخل والفئات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة اليوم الثلاثاء، عقب توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة الصحة وصندوق تحيا ومجموعة طلعت مصطفى للتبرع بتطعيم 2 مليون مواطن بلقاح كورونا بالمجان.

وأوضحت الوزيرة أن صندوق تحيا مصر سيكون الذراع التمويلي لتوفير اللقاحات خلال المرحلة المقبلة، بجانب قبول التبرعات التي يقدمها رجال الأعمال والمؤسسات المختلفة المخصصة لشراء اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة أنها تلقت العديد من الطلبات من رجال أعمال للتبرع لتوفير لقاحات كورونا للمصريين.

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مصراوي Masrawy

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