علي عبدالعال يغادر مبنى البرلمان بعد أداء اليمين الدستورية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أدى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية التي تترأسها الكاتبة فريدة الشوباشي.

وتشير التوقعات إلى أن المستشار حنفي الجبالي، هو المرشح الأقوى لرئاسة مجلس النواب، بعد توافق القوى السياسية وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن صاحب النصيب الأكبر من الأعضاء على اختياره.

وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام الفردي، اليمين الدستورية، وبدأ أعضاء المجلس المنتخبون بنظام القائمة والمعينون أداء اليمين، ويعقب ذلك انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

وغادر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، منذ قليل مبنى البرلمان بعد أداءه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية التي تترأسها الكاتبة فريدة الشوباشي.