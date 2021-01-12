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الصحة توقع بروتوكولا مع طلعت مصطفى لتوريد 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا

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الصحة توقع بروتوكولا مع طلعت مصطفى لتوريد 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا الصحة توقع بروتوكولا مع طلعت مصطفى لتوريد 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

02:48 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

وقعت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا ومجموعة طلعت مصطفى؛ لتوفير لقاح لمليوني مواطن، ما يعادل 4 ملايين جرعة.

حضر توقيع البروتوكول الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وهشام طلعت مصطفى مدير مجموعة طلعت مصطفى.

كانت وزيرة الصحة أعلنت أمس الاثنين، بعض ملامح خطة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد.

وتحدثت وزيرة الصحة هالة زايد عن 3 لقاحات، هي "أسترازينيكا" و"سينوفارم" و"فايزر بيونتك".

وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي: "نتوقع توريد لقاحات فيروس كورونا بنهاية شهر يناير الجاري".

وأشارت إلى أنه "يتم العمل على تسجيل لقاح أسترازينيكا خلال الفترة المقبلة، والبدء في توريده، وكذلك نتواصل مع التحالف الدولى للأدوية للحصول على اللقاحات".

وقالت هالة زايد إن "اللقاح الصيني يجرى حوله مباحثات مع السفير الصيني حاليا"، مؤكدة أنه "خلال أيام قليلة سيتم بدء التوريد".

وأضافت: "يتم أيضا التواصل مع شركة فايزر (للحصول على لقاحها) وتم تقديم الملف للتسجيل في مصر".

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