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أمير الرياض يستعرض استراتيجية "عقارات الدولة" ويطلع على أعمال لجان طلبات التملّك

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أمير الرياض يستعرض استراتيجية "عقارات الدولة" ويطلع على أعمال لجان طلبات التملّك أمير الرياض يستعرض استراتيجية "عقارات الدولة" ويطلع على أعمال لجان طلبات التملّك
ترأس في مكتبه بقصر الحكم اليوم اجتماعاً ضم المحافظ وعدداً من مسؤولي الهيئة

أمير الرياض يستعرض استراتيجية

ترأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، اجتماعاً ضم محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عبّاس بافقيه وعدداً من مسؤولي الهيئة.

وأثنى على الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق استراتيجيتها المعتمدة والمرتكزة على تعظيم الفائدة التنموية لعقارات الدولة وحمايتها واستغلالها بالشكل الأمثل وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.

وشهد الاجتماع استعراض الجهود خلال الفترة الماضية في إطار تنفيذ الركائز الاستراتيجية للهيئة؛ المتمحورة حول الحماية، والكفاءة، والإنتاجية، والجودة والعوامل الممكِّنة لذلك.

وأوضح "بافقيه" أنّ الاستراتيجية تعمل وفق إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، لترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة، مع توفير الاحتياجات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.

واطّلع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أمير منطقة الرياض على أعمال ومهام وأدوار لجان النظر في طلبات تملّك العقارات وتعديلها "إحكام"، ودور منصة إحكام الرقمية التي أطلقتها الأمانة العامة للجان، بغرض تسهيل الخدمات على المستفيدين وتمكينهم من رفع طلباتهم ومتابعتها رقمياً، وتوفير خدمات حجز المواعيد الرقمية لزيارة فروع الهيئة في مختلف مناطق المملكة.

وحضر الاجتماع الأمير سعود بن فهد بن فرحان مدير الإدارة العامة للمستشارين بالإمارة، ووكيل الإمارة المساعد للحقوق نبيل الطويل، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالإمارة ناصر الداود.أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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