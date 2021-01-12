للمرة الأولى منذ 150 عامًا.. معبد إيزيس يفتح أبوابه أمام الزائرين- صور

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مصراوي Masrawy

أسوان- إيهاب عمران:

ظل معبد الإلهة "إيزيس" مغلقًا لعقود من الزمن، وتحول إلى مأوى للخفافيش والطيور، وبعد 150 عامًا يستعد المعبد لفتح أبوابه أمام الزوار بعد عامين من بدء أعمال الترميم به ليدخل الخدمة الجمعة المقبلة.

24 شهرًا لترميم المعبد

بهذه العبارة بدأ الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير عام أثار أسوان والنوبة حديثه لـ "مصراوي".. وقال إن المعبد من أجمل المعابد المصرية ولم يفتح للزيارة منذ اكتشافه، واستمر العمل فى ترميمه عامين، وشملت الأعمال ترميم الأرضيات والأعمدة وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ سلك لعدم دخول الطيور مرة أخرى، بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما جرى تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة.

إضاءة لإظهار الجوانب الجمالية

وجرى تحديد مسار الزيارة بداية من دخول المعبد وحتى نهايته، ووضع وتركيب نظام إضاءة حديث يعمل على إظهار الجوانب الجمالية الفريدة للأثر، بما لا يؤثر عليه، وإنشاء حمامات وحجرات للتذاكر والمفتشين ورجال الحراسة.

أسسه بطليموس الثالث

وأضاف "عبدالمنعم" أن معبد إيزيس جرى اكتشافه عام 1871 ويبلغ طوله حوالي 19 مترًا، وشيده الملك بطليموس الثالث لعبادة الإلهة إيزيس وثالوث أسوان (خنوم وساتت وعنقت) ولم يكتمل بنائه، الذي استخدم فيه الحجر الرملي وله بابان، الرئيسي وهو متوج بحلية يعلوها قرص الشمس المجنح، وبه صالة تفتح على 3 حجرات وفي الجدار الشرقي من الحجرة الوسطى "قدس الأقداس".

وأشار الدكتور عبدالمنعم، إلى أنه يجري افتتاح المعبد الجمعة القادمة، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، والدكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.