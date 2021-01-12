وزير الخارجية يتلقى الجرعة الأولى من "لقاح كورونا"

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أعرب عن فخره بأبطال الصحة على تفانيهم في عملهم

تلقى وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس "كورونا".

وقال الوزير: نفع الله به، وجزى الله قيادتنا خيراً لما تقوم به من جهود كبيرة لتوفير اللقاح وبشكل سريع وآمن للمواطن والمقيم.

وأضاف وزير الخارجية: أود أن أعبر عن فخري واعتزازي بأبطال الصحة الذين يقومون بعملهم بكل تفانٍ وإتقان.وزير خارجية الأمير فيصل بن فرحان