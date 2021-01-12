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وزير الخارجية يتلقى الجرعة الأولى من "لقاح كورونا"

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وزير الخارجية يتلقى الجرعة الأولى من "لقاح كورونا" وزير الخارجية يتلقى الجرعة الأولى من "لقاح كورونا"
أعرب عن فخره بأبطال الصحة على تفانيهم في عملهم

وزير الخارجية يتلقى الجرعة الأولى من

تلقى وزير خارجية المملكة العربية ، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس "كورونا".
وقال الوزير: نفع الله به، وجزى الله قيادتنا خيراً لما تقوم به من جهود كبيرة لتوفير اللقاح وبشكل سريع وآمن للمواطن والمقيم.
وأضاف وزير الخارجية: أود أن أعبر عن فخري واعتزازي بأبطال الصحة الذين يقومون بعملهم بكل تفانٍ وإتقان.وزير خارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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