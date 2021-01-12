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الصين.. حجر لأسبوع كامل في مدينة لانغ فانغ بعد اكتشاف إصابة كورونا

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الصين.. حجر لأسبوع كامل في مدينة لانغ فانغ بعد اكتشاف إصابة كورونا الصين.. حجر لأسبوع كامل في مدينة لانغ فانغ بعد اكتشاف إصابة كورونا
: سيبدأ اختبار PCR المجاني لجميع السكان في كل أنحاء المدينة

الصين.. حجر لأسبوع كامل في مدينة لانغ فانغ بعد اكتشاف إصابة كورونا

قالت السلطات في مدينة لانغ فانغ الصينية إنها أطلقت اختبار كشف بشكل مجاني وشامل، بعد اكتشاف حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، منوهة بحجر شامل لسكان المدينة لأسبوع كامل.

وقالت حكومة المدينة في بيان: "بدءاً من اليوم الثلاثاء، سيبدأ اختبار PCR المجاني لجميع السكان في كل أنحاء المدينة. سيستمر الاختبار من 12 إلى 14 يناير".

كما طلبت السلطات من الناس عدم التجمع دون داع، ومراقبة حالتهم الصحية في المنزل لمدة سبعة أيام.

وتعد لانغ فانغ بالفعل ثالث مدينة في مقاطعة خيبي الصينية تفرض فيها إجراءات تقييدية هذا الأسبوع بسبب فيروس كورونا.

ووفق " اليوم" يوم أمس الاثنين، وبسبب تفشي فيروس كورونا، طُلب من سكان مدينتين جنوبي بكين عدم مغادرة منازلهم لمدة سبعة أيام.

ومنذ بداية انتشار الوباء في الصين، أصيب أكثر من 87 ألف شخص بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 4.6 ألف شخص.الصين فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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