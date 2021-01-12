ماليزيا تعلن حالة الطوارئ للحد من تفشي "كورونا"

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تعليق عمل البرلمان وتأجيل الانتخابات

أعلن ملك ماليزيا، اليوم (الثلاثاء) حالة الطوارئ على مستوى البلاد؛ للحد من انتشار "كوفيد -19" في خطوة تعزز من قبضة رئيس الوزراء محي الدين ياسين غير المستقرة على السلطة، وتحبط أي محاولة من قبل المعارضين لفرض انتخابات مبكرة.

وذكر "ياسين" في خطاب متلفز، أن البرلمان سيعلق لفترة محددة من الوقت، وأن الانتخابات لن تجرى في الدولة خلال حالة الطوارئ، التي قد تستمر حتى الأول من أغسطس، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف رئيس الوزراء أن حالة الطوارئ التي أعلنها الملك ليست انقلابًا عسكريًا ولن يتم فرض حظر التجول.ماليزيا فيروس كورونا الجديد