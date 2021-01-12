تحويل حالات "كورونا" المستجيبة للعلاج إلى عزل المستشفيات المركزية بالفيوم

مصراوي Masrawy
02:23 م الثلاثاء 12 يناير 2021
الفيوم– حسين فتحى:
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، مستشفى الحميات، للوقوف على معدلات استخدام الأكسجين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، والتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتفقد المحافظ تانك الأكسجين للاطمئنان على توافر كميات إضافية بالمستشفى، موجهًا بضرورة توزيع الأكسجين بالشكل الأمثل وملء الأسطوانات الفارغة بصفة مستمرة.
وتفقد محافظ الفيوم المبني المطور الذي يضم قسم للعناية المركزة وقسمين داخليين لعزل مرضى "كورونا"، مشددًا على ضرورة التزام الفريق الطبي، وموجهًا بتحويل حالات الإصابة بفيروس "كورونا" التى تحسنت حالتها الصحية، لأقسام العزل بالمستشفيات المركزية، لتخفيف الضغط على مستشفى الحميات وإتاحة أماكن للحالات الخطيرة والأكثر احتياجًا.