تحويل حالات "كورونا" المستجيبة للعلاج إلى عزل المستشفيات المركزية بالفيوم

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مصراوي Masrawy

الفيوم– حسين فتحى:

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، مستشفى الحميات، للوقوف على معدلات استخدام الأكسجين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، والتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ تانك الأكسجين للاطمئنان على توافر كميات إضافية بالمستشفى، موجهًا بضرورة توزيع الأكسجين بالشكل الأمثل وملء الأسطوانات الفارغة بصفة مستمرة.

وتفقد محافظ الفيوم المبني المطور الذي يضم قسم للعناية المركزة وقسمين داخليين لعزل مرضى "كورونا"، مشددًا على ضرورة التزام الفريق الطبي، وموجهًا بتحويل حالات الإصابة بفيروس "كورونا" التى تحسنت حالتها الصحية، لأقسام العزل بالمستشفيات المركزية، لتخفيف الضغط على مستشفى الحميات وإتاحة أماكن للحالات الخطيرة والأكثر احتياجًا.