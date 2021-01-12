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الحكم في إعادة محاكمة متهم باقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر.. اليوم

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الحكم في إعادة محاكمة متهم باقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر.. اليوم الحكم في إعادة محاكمة متهم باقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر.. اليوم

مصراوي Masrawy

02:00 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

وقضت المحكمة في واقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.

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