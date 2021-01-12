موجة عدم استقرار.. "الأرصاد والبيئة" تحذران من الرياح والأتربة بدءا من الأربعاء

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض غدا الأربعاء، لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وقال شاهين لمصراوي، إن الرياح المتوقعة تتراوح سرعتها بين 35 إلى 40 كيلو متر في الساعة، ما يؤثر على الطرق الزراعية والصحراوية ويقل معها مستوى الرؤية الأفقية.

ونصح شاهين، المواطنين خاصة الأمراض الصدرية والتنفسية بعدم التعرض المباشرة للأتربة المتوقعة خصوصا ساكني المدن الجديدة والقريبة من المناطق الصحراوية، مع عدم تخفيف الملابس كون درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ بدءا من يوم الخميس المقبل بمعدل يتراوح بين 4 - 5 درجات مئوية.

من ناحيتها، توقعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدا الأربعاء، وحتى بداية الأسبوع المقبل، لتنخفض بشكل ملحوظ وتسجل نحو 19 درجة.

وأشارت شاكر في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة سيزيد الشعور، بانخفاض درجات الحرارة، مع وجود فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري حتى بداية الأسبوع القادم.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن الشبورة المائية أقل كثافة من الأيام الماضية، حيث تتلاشى الضباب، وهذا مؤشر على الأحوال الجوية، نتيجة وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وتأثيرها على الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية.

وكانت وزارة البيئة، أعلنت عن تعرض البلاد يومي الأربعاء والخميس الموافق 13 و 14 يناير الجاري، لنشاط الرياح على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتتقدم تدريجيا حتى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق شمال الصعيد، ما يؤثر سلبًا على جودة الهواء وفي حالة سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء ويخفف من حدة الأزمة.

يأتي ذلك استنادًا إلى التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.

ونصح وزارة البيئة، المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وأكدت الوزارة، أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس أب على رقم 01222693333.