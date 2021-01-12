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بالصور.. تشميع 3 مراكز دروس خصوصية لمواجهة كورونا بالشرقية

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بالصور.. تشميع 3 مراكز دروس خصوصية لمواجهة كورونا بالشرقية بالصور.. تشميع 3 مراكز دروس خصوصية لمواجهة كورونا بالشرقية

مصراوي Masrawy

01:57 م الثلاثاء 12 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جرى إغلاق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقتي "القومية" و"فيلل الجامعة" بالزقازيق؛ لمخالفة الإجراءات الوقائية لمواجهة المستجد.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بمدينة الزقازيق، شنت حملة لمراجعة مدى التزام أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع مركز مخالف بمنطقة فيلل الجامعة، ومركزين بـ"القومية"، فيما جرى تفريق الطلاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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